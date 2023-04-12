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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:36

Отдых в Турции на майские обойдется томичам в 160 тысяч рублей

В начале мая на курортах Турции уже комфортная для отдыха погода
Александра Тайбатрова
За неделю Турции на майские придется заплатить 160 тысяч рублей на двоих

За неделю Турции на майские придется заплатить 160 тысяч рублей на двоих

Фото: Антон ПИКУС

В этом году тур на майские праздники в Турцию обойдется томичам примерно в 160 тысяч на двоих за неделю в четырехзвездочном отеле, выяснил «МК в Томске». Вода в море это время прогревается до 20-23 градусов, а в Мармарисе и Бодруме может быть еще прохладнее. Но при этом туроператоры или отельеры не предоставляют в это время скидки. А поле майских праздников цены даже немного снижаются.

«Не все томские туристы еще приняли тот уровень цен, который сейчас установился на рынке. Но такова реальность, и такого, как раньше, когда мы летали за 30-40 тысяч на человека, уже точно не будет», — рассказала корреспонденту «МК в Томске» руководитель томского туристического агентства «Авентура» Полина Огреба.

Конечно, можно попробовать купить «горящий» тур. Но эксперты советуют делать это лишь в проверенных агентствах и внимательно читать все условия договоре. Иначе можно попасть в отель, который еще строится или в котором нет важной инфраструктуры.

Ранее эксперты рассказали, во сколько томичам обойдется летний отдых.