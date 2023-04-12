Отдых в Турции на майские обойдется томичам в 160 тысяч рублей

За неделю Турции на майские придется заплатить 160 тысяч рублей на двоих Фото: Антон ПИКУС

В этом году тур на майские праздники в Турцию обойдется томичам примерно в 160 тысяч на двоих за неделю в четырехзвездочном отеле, выяснил «МК в Томске». Вода в море это время прогревается до 20-23 градусов, а в Мармарисе и Бодруме может быть еще прохладнее. Но при этом туроператоры или отельеры не предоставляют в это время скидки. А поле майских праздников цены даже немного снижаются.

«Не все томские туристы еще приняли тот уровень цен, который сейчас установился на рынке. Но такова реальность, и такого, как раньше, когда мы летали за 30-40 тысяч на человека, уже точно не будет», — рассказала корреспонденту «МК в Томске» руководитель томского туристического агентства «Авентура» Полина Огреба.

Конечно, можно попробовать купить «горящий» тур. Но эксперты советуют делать это лишь в проверенных агентствах и внимательно читать все условия договоре. Иначе можно попасть в отель, который еще строится или в котором нет важной инфраструктуры.

Ранее эксперты рассказали, во сколько томичам обойдется летний отдых.