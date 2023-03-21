Летний отдых обойдется жителям Томской области от 140 тысяч рублей

В середине марта - начале апреля жители Томской области начинают бронировать летние туры на популярные курорты. Фото: Ксения Высотина

В середине марта - начале апреля жители Томской области начинают бронировать летние туры на популярные курорты. В этом году большим спросом у томичей пользуется отдых в Турции. Из российских курортов туристы выбирают Краснодарский край, сообщает «МК в Томске».

В Ассоциация туроператоров России сообщили, что продажи туров на зарубежные курорты по сравнению с прошлым годом упали на 10-25%. Это коснулось и самого массового направления для томских туристов — Турции.

«Сейчас динамика продаж лучше, поскольку на это лето запланированы большие объемы полетов в Турцию. У нас вылеты из 20 городов России в Анталию», — сообщила руководитель PR-департамента турагентства ANEX Tour Алена Хитрова.

По ее словам, для томичей Турция является наиболее востребованным зарубежным направлением на лето. Вылететь на турецкие курорты томичи могут из Новосибирска, а также из Москвы.

Стоимость путевки в Турцию в 2023 году обойдется томской семье из трех человек в среднем от 140 тысяч рублей (в стоимость входит цена за перелет и отель).

Также среди томичей вырос спрос на отдых в Сочи.

«Проживания в отелях Кубани будет примерно на 14% выше, чем в 2022 году. Сутки в среднем обойдутся туристам из Томска в 3,4 тысячи рублей. Больше всего цена проживания выросла в Геленджике — на 18,4%. В Анапе стоимость отелей увеличилась примерно на 16%», — пояснил эксперт в области внутреннего туризма Сергей Пальгов.

Отдых в Сочи семье с ребенком обойдется в среднем от 100 тысяч рублей. Так, 10 дней отдыха в четырехзвездочном отеле с завтраком будет стоить 106 744 рубля. Отдых по системе «все включено» будет значительно дороже.

В Абхазии цены в отелях этим летом подорожают примерно на 13,2% и в среднем составят 2,8 тысяч рублей в сутки.

Как отметил Пальгов, отдых в Крыму не будет востребованным в этом году из-за обстановки вокруг полуострова.