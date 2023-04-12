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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:16

Сертификат на проживание в зоогостинице получил третий финалист конкурса «Главный котик Томска 2023»

За кота Яшу проголосовали боле четырех с половиной тысяч томичей
Александра Тайбатрова
Владелице третьего финалиста конкурса вручили сертификат. Фото: АиФ-Томск

Владелице третьего финалиста конкурса вручили сертификат. Фото: АиФ-Томск

В Томске наградили третьего финалиста конкурса на главного котика города, сообщает «АиФ-Томск». Участие в голосовании приняли почти 12 тысяч томичей, и больше четырех с половиной тысяч из них проголосовали за кота Яшу, который и стал третьим финалистом. Его хозяйке Марине вручили сертификат на проживание питомца в номере люкс зоогостиницы.

Напомним, что «АиФ-Томск» проводит конкурс «Главный котик Томска 2023» с 20 марта по 20 июня. Каждую неделю выбирают одного победителя, которому вручается приз. А в конце конкурса се финалисты будут бороться за главный приз конкурса.