О первом финалисте конкурса "Главный котик Томска 2023" рассказали хозяева

Фото: предоставлено хозяйкой Мурзика Жанной

20 марта стартовал фотоконкурс “Главный котик Томска 2023”. В первую неделю приняли участие 25 хвостатых конкурсантов. Наибольшее число лайков собрал Мурзик. Его хозяйка Жанна рассказала, что четырёхмесячный котёнок появился в семье в декабре 2022 года. Питомца очень просил ребёнок.

Фото: предоставлено хозяйкой Мурзика Жанной

У Мурзика есть старший пушистый товарищ - кот поселился у Жанны раньше. Он медлительный и любит лениться. Малыш - полная противоположность взрослому животному. Мурзик любознательный и активный, любит допивать за хозяином кофе с молоком. Первый кот не очень доволен соседством.

Фото: предоставлено хозяйкой Мурзика Жанной

“С того момента, как Мурзик у нас появился, жизнь старшего животного круто изменилась, как в песне - ни минуты покоя. Маленький бесконечно нарушает покой большого кота, кусает его и задирается. Учитывая флегматичный характер взрослого, он единственный не рад новому члену семьи”, - рассказала хозяйка котика “АиФ-Томск”.

Фото: предоставлено хозяйкой Мурзика Жанной

Мурзик появился на свет от матери-кошки, едва не замёрзшей на улице. Беременную подобрали на улице обеспокоенные горожане в ноябре. Спустя некоторое время она принесла потомство. Мурзика взяли по объявлению. Жанна отмечает схожесть питомца с котёнком из рекламы корма для животных.

Фото: предоставлено хозяйкой Мурзика Жанной

За семь дней Мурзик набрал более 1 500 голосов и оказался в финале. Хозяевам подарят сертификаты на озонотерапию. Пушистик поборется за главный приз состязания - годовой запас продовольствия.

27 марта в Томске стартовало второе голосование конкурса "Главный котик Томска 2023". С полными правилами можно ознакомиться по ссылке.