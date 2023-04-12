В Томске у 14 водителей отобрали права из-за алкоголизма и психических заболеваний

В результате проверки прокуратура выявила, что у 14 состоящих на учете граждан есть водительские удостоверения. Фото: Сибюфм

В Томске сотрудники прокуратуры выяснили, что 14 человек, которые стояли на диспансерном учете из-за психических заболеваний и алкогольной зависимости, имеют водительские удостоверения.

«В силу закона алкоголизм, наркомания, токсикомания, а также ряд психиатрических заболеваний являются безусловным противопоказанием для допуска к вождению транспорта. », - пояснили в ведомстве.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы лишить данных граждан водительских удостоверений, и подчеркнула, что наличие такого права у ответчиков представляет опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Суд удовлетворил требования прокуратуры, но решения не ступили законную силу.

Ранее в Томске возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений прав жильцов дома на Загорной, 70.