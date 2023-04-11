В Томске возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений прав жильцов дома на Загорной, 70

После обращения жительницы дома следователи провели проверку и возбудили уголовное дело. Фото: СК по Томской области

Томские следователи возбудили уголовное дело после обращения жительницы многоквартирного дома на улице Загорной, 70, рассказали в СК по Томской области. По обращению провели проверку и установили, что права жильцов нарушаются.

Дом на улице Загорной, 70 в Томске признали аварийным и подлежащим сносу в 2015 году.

«По настоящее время жильцы дома не расселены, чем существенно нарушаются их права и законные интересы. Возбуждено уголовное дело о халатности», - прокомментировали в следственном комитете.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее следователи взяли на контроль ситуацию семьи из Томска, которая живет в аварийном доме.