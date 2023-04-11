Боксер из Томска победил на всероссийских соревнованиях

Спортсмена к соревнованиям подготовил тренер Валерий Пименов Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Боксер из Томска Дмитрий Лисичкин стал победителем всероссийских соревнований – первенства Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» среди юношей 15-16 лет на призы ветерана бокса Юрия Ансимова. В турнире принимали участие 138 спортсменов из 18 регионов страны.

«Томич Дмитрий Лисичкин стал победителем в весе до 80 кг. Тем самым боксер получил путевку на первенство России, которое пройдет в Чехове 23 апреля», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Отмечается, что подготовил спортсмена к соревнованиям тренер Валерий Пименов.

Ранее томские каратисты завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок успеха».