Томские каратисты привезли пять медалей с всероссийских соревнований «Кубок успеха»

Томские каратисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томские каратисты удачно выступили на всероссийских соревнованиях «Кубок успеха» в Новосибирске. На турнир приехали 1800 спортсменов из 42 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси и Киргизии, сообщает администрация Томской области.

«Сунита Халимова заняла первое место в дисциплине «кумите» в категории свыше 68 килограммов. В этой же дисциплине, но в категории до 50 килограммов, второе место заняла еще одна томичка Анна Скворцова», - рассказали пресс-службе областной администрации.

Также на счету томичей – три бронзовых медали «Кубка успеха». Их завоевали Валерия Коробицына в номинации «ката», Константин Гаврилов в номинации «пара-карате», Ольга Зенкина, Ангелина и Валерия Коробицыны в дисциплине «командное ката».

Ранее ушуист из Томска завоевал две серебряных медали всероссийских соревнований.