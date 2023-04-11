Следователи взяли на контроль ситуацию семьи из Томска, которая живет в аварийном доме

Фото: СУ СК по Томской области

Томские следователи взяли на контроль ситуацию с расселением из аварийного дома по улице Загорной томички и ее семьи. В квартире обвалился потолок, а маневренное жилье не устраивает людей, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В рамках личного приема граждан по вопросам нарушения жилищных прав в СК обратилась жительница дома по улице Загорной. Женщина пояснила, что проживала в квартире по договору социального найма со своими детьми и их семьями. В 2019 году дом признали аварийным. Это подтверждали документы, которые принесла томичка.

«11 февраля 2023 года в квартире обвалился потолок и пол, в связи с чем администрацией района предложено несколько вариантов для временного размещения семьи в маневренном фонде, однако ни один из вариантов не устроил граждан», – говорится в сообщении.

Женщина просит помочь в разрешении вопроса по предоставлению жилья.

Руководитель СК поручил поставить данную ситуацию на контроль. Оценку доводам томички дадут в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащего исполнения администрацией района своих обязанностей по статье «Халатность».