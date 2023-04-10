Эксперты с 17 апреля проверят качество гарантийных дорог в Томской области

В Томской области проверят качество дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты с 17 апреля проверят качество дорог в Томской области, отремонтированных с 2017 по 2022 года. До конца месяца планируется обследовать 178 дорожных объектов региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Дороги проверят по федеральному и национальному проекту «Безопасные качественные дороги». До конца месяца специалисты обследуют 178 объектов – 76 в Томске, 37 в Северске и 65 на региональных трассах.

«По результатам обследования эксперты зафиксируют выявленные замечания актами и направят подрядным организациям для исполнения гарантийных обязательств. Устранить недостатки подрядчики должны за свой счет до 1 июля текущего года. В ином случае заказчик подаст исковые заявления в суд», – говорится в сообщении.

Во время выездов на дорожные объекты специалисты проверяют состояние асфальта, обочин, водопропускных труб, бордюрных камней, колодцев, тротуаров, остановок, светофоров, знаков, ограждения и разметки. На все виды работ, материалы и оборудование установлен свой гарантийный период.