Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 14:24

Жители Томской области за выходные перевели мошенникам больше пяти миллионов рублей

Почти на два миллиона рублей обманули 75-летнюю пенсионерку
Александра Тайбатрова
За выходные мошенники выманили у томичей более пяти миллионов рублей

За выходные мошенники выманили у томичей более пяти миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие выходные жители Томской области перевели мошенникам более пяти миллионов рублей, рассказали в томской полиции. Например, пенсионерке из Томска мошенники по телефону сказали, что на ее банковском счету совершаются мошеннические действия. Они убедили женщину оформить кредиты и перевести все деньги на «резервную ячейку». В результате пенсионерка лишилась более 1,7 миллионов рублей.

Жертвой такой же схемы обмана стала еще одна томская пенсионерка. 75-летняя женщина перевела мошенникам почти два миллиона рублей.

«53-летняя жительница города Северска также поверила злоумышленникам, в результате чего лишилась 571 тысячи рублей. Еще более одного миллиона рублей перевели мошенникам два томича», - рассказали о случаях мошенничества в полиции.

Ранее жителям Томска рассказали о новом виде мошенничества в телеграм-каналах.