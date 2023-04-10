Жители Томской области за выходные перевели мошенникам больше пяти миллионов рублей

За выходные мошенники выманили у томичей более пяти миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие выходные жители Томской области перевели мошенникам более пяти миллионов рублей, рассказали в томской полиции. Например, пенсионерке из Томска мошенники по телефону сказали, что на ее банковском счету совершаются мошеннические действия. Они убедили женщину оформить кредиты и перевести все деньги на «резервную ячейку». В результате пенсионерка лишилась более 1,7 миллионов рублей.

Жертвой такой же схемы обмана стала еще одна томская пенсионерка. 75-летняя женщина перевела мошенникам почти два миллиона рублей.

«53-летняя жительница города Северска также поверила злоумышленникам, в результате чего лишилась 571 тысячи рублей. Еще более одного миллиона рублей перевели мошенникам два томича», - рассказали о случаях мошенничества в полиции.

Ранее жителям Томска рассказали о новом виде мошенничества в телеграм-каналах.