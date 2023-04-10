Жителям Томска рассказали о новом виде мошенничества в телеграм-каналах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В интернете появился еще один изощренный вид мошенничества. На этот раз аферисты пытаются обманывать в телеграм-каналах. Мошенники создают дубли групп и личных профилей - от оригиналов, сообщает портал "Объясняем.рф".

Как уточняется, данные телеграм-каналы могут отличаться одной буквой в названии. Таким образом, человек может думать, что подписался на известный канал, который на самом деле является фейком.

После создания канала, аферисты заполняют телеграм и далее бизнесу предлагают разместить там рекламу, а пользователям — перейти на фальшивые сайты. С личных «лжеаккаунтов» пишут «друзьям» с просьбой перевести денег.

"Чтобы подделать имя учётной записи, они используют маленькие и большие символы одного алфавита. Телеграм, как оказалось, такую разницу видит. Например, платформа может различить l и I — строчную «эль» и заглавную «ай»", - пишет портал "Объясняем.РФ".

На федеральном канале объяснили, как можно провести проверку:

• по номеру телефона, если это личный аккаунт знакомого;

• по наличию галочки верификации — она есть у официальных каналов;

• через поисковик — вбейте имя канала и посмотрите список выдачи;

• с помощью имени профиля — вставьте его в текстовый документ и поменяйте регистр букв на «все строчные».