В Томской области внедряют новые технологии для повышения доступности первичной медицинской помощи

Наиболее востребованы 14 специальностей врачей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Томская область в числе первых 19 регионов участвует в проекте Министерства здравоохранения России. Он нацелен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Минздрав при участии специалистов Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, НМИЦ терапии и профилактической медицины подготовил методические рекомендации порядка действий и сроков их формирования, последовательности в расписании, составления последовательного маршрута пациентов на приём к доктору. С помощью руководства станет на порядок проще попасть на приём к врачам 14 специальностей.

По словам начальника регионального департамента здравоохранения региона Роберта Фидарова, а программу вошли 43 медицинские организации региона. Особое внимание уделили возможности регистрации к доктору через интернет. После введения технологии число талонов к узким специалистам увеличилось на 25%, а свободные места для онлайн-записи к врачу стали доступнее на 21%. В регионе продолжают работы по развитию проекта.

С участкового терапевту снимут функцию оказания неотложной помощи на дому. Этим займутся специальные сотрудники. В отделении профилактики начнут проводить медицинские осмотры.

В учреждениях улучшат обратную связь с пациентов. Теперь оператор контакт-центра заранее должен уведомить гражданина о дате и времени приёма и уточнить, появится ли он в поликлинике. При отказе свободное место отдадут другому. Новые рекомендации должны повысить доступность первичного звена здравоохранения и удовлетворить запросы населения.

Наиболее востребованы 14 специальностей врачей: терапевт участковый; врач общей практики (семейный); хирург; офтальмолог; оториноларинголог; акушер-гинеколог; психиатр-нарколог; фтизиатр; стоматолог; стоматолог-терапевт; педиатр участковый; детский хирург; детский стоматолог; детский психиатр (подростковый).

Напомним, в Томской области возобновили диспансеризацию и профилактические осмотры с 1 марта.