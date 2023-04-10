Публичные слушания в Томске будут проводить в нерабочее время

Теперь публичные слушания на тему градостроительства в Томске можно проводить только в нерабочее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер изменил порядок проведения публичных слушаний, сообщает мэрия. Теперь все слушания на тему градостроительства должны проводиться только в нерабочее время – в выходные или вечером. А жителей территорий будут широко информировать о планируемых слушаниях с помощью домовых чатов, с привлечением управляющих компаний и ТСЖ.

«Томичи вполне обоснованно предъявляют нам претензии по процедуре проведения публичных слушаний – что сложно отпрашиваться с работы, что мало информации. Людям важно, какие объекты будут располагаться рядом с их домом. Если какая-либо строительная организация хочет построить объект, прежде всего, ей надо доказать будущим соседям, что это правильно и нужно», - прокомментировал Михаил Ратнер.

Вопрос возник после того, как в микрорайоне Зеленые горки провели публичные слушания о строительстве еще одного жилого дома вместо магазина, по итогам которых ТДСК начнет возведение многоэтажки на 136 квартир. В мэрии уточнили, что эти слушания прошли в соответствии с законом. Но если компетентные органы решат, что были нарушения, то результаты слушаний отменят. И проведут процедуру еще раз, уже по новым правилам.