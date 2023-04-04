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НовостиОбщество4 апреля 2023 2:59

В Томске прошли публичные слушания по строительству 17-этажного дома в микрорайоне Зеленые горки

Поддержали возведение здания восемь человек
Дарья Черникова
ТДСК планирует построить 17-этажный дом на 136 квартир.

ТДСК планирует построить 17-этажный дом на 136 квартир.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публичные слушания по внесению изменений в планировочные проекты и межевание в томском микрорайоне Зелёные Горки прошли 3 апреля. Томская домостроительная компания (ТДСК) планирует построить на территории 17-этажный жилой дом.

На собрании присутствовали 42 человека, проголосовать разрешили только жители шести домов, находящихся рядом с участком межевания. Участие приняли десять человек, восемь из которых проголосовали за определение границ земель, двое - против.

Как рассказали в телеграм-канале “Город не бесит”, граждане, не имеющие права участвовать в выборе, попросили внести в протокол претензии о неудобном времени слушаний во время рабочего дня (16:00) и невозможность опроса людей, не проживающих по адресам.

По итогам мероприятия, ТДСК начнёт возведение многоэтажки на 136 квартир.

Ранее в томском микрорайоне Зеленые горки подготовили 5 тысяч квадратных метров земли для строительств поликлиники.