В Томской области проведут Международный фестиваль Юрия Гагарина

Желающие смогут посетить выставки и концертные мероприятия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с 10 по 16 апреля проведут Международный фестиваль Юрия Гагарина, его приурочили ко Дню космонавтики, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие направлено на популяризацию результатов и побед в покорении космического и воздушного пространства. Организаторы - Роскосмос и правительство Кузбасса, партнёр - Российское военно-историческое сообщества.

Желающие смогут посетить экскурсии, выставки, концерты, лекции, принять участие в интеллектуальных играх. К движению присоединились Города трудовой доблести.

Напомним, 13 апреля в Томске состоится региональный этап олимпиады “ПРО-IT”.