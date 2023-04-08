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НовостиОбщество8 апреля 2023 3:49

Региональный этап олимпиады “ПРО-IT” состоится 13 апреля в Томске

Область представят четыре преподавателя
Дарья Черникова
Участники отвечали на вопросы о методике преподавания информатики.

Участники отвечали на вопросы о методике преподавания информатики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отборочный этап III всероссийской профессиональной олимпиады “ПРО-IT” завершился. Участники искали ответы на вопросы о методике преподавания информатики.

Четверо преподавателей Томской области вышли в лидеры и примут участие в региональном этапе соревнований: Ирина Кондратьева (Томский механико-технологический техникум), Мария Андреева (Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг), Роман Рямбов (Томский лесотехнический техникум), Полина Червева (Колпашевский социально-промышленный колледж), сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Следующая стадия турнира состоится в Региональном центре развития профессиональных компетенций 13 апреля. Олимпиада “ПРО-IT” стартовала в рамках Года педагога и наставника совместно с “Яндекс. Учебником”.

Напомним, в Томской области наградили лучших аграриев.