Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 апреля 2023 6:40

В двух районах Томска обнаружили проблемы нарушения на придомовых территориях

Недостатки поручили устранить в ближайшие дни
Дарья Черникова
Проблемы с благоустройством обнаружили в Кировском и Ленинском районах.

Проблемы с благоустройством обнаружили в Кировском и Ленинском районах.

Фото: Анна Ковалёва

Главы районных администраций Томска, специалисты профильных департаментов и сотрудники управляющих компаний провели несколько обходов по городу.

В Ленинском районе жильцы дома по улице Смирнова, 11 решили провести собрание по вопросам благоустройства и уборки скамеек. У дома номер 29 и на Кольцевом проезде, 27 планируют подрезать деревья и снести аварийные. На Смирнова, 15 владельцам частного бизнеса предписали следить за чистотой мусорных контейнеров. Собственника гаража по Кольцевому проезду, 27 обязали убрать мусор, сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 19 апреля управляющей компании поручили разрыхлить снег по улице Карташова в Кировском районе. У дома номер 16 устроили склад стройматериалов, который необходимо ликвидировать. “Томск РТС” по Карташова, 13 начал проводить раскопки и не восстановил территории после завершения работ. Предприятию направили письмо о благоустройстве территории. Такое же предписание дадут “Томскводоканалу” по поводу провала на перекрёстке Карташова и Белинского.

Напомним, тротуары на улице Беринга в Томске после ремонта станут удобными для инвалидов.