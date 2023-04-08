В двух районах Томска обнаружили проблемы нарушения на придомовых территориях

Проблемы с благоустройством обнаружили в Кировском и Ленинском районах. Фото: Анна Ковалёва

Главы районных администраций Томска, специалисты профильных департаментов и сотрудники управляющих компаний провели несколько обходов по городу.

В Ленинском районе жильцы дома по улице Смирнова, 11 решили провести собрание по вопросам благоустройства и уборки скамеек. У дома номер 29 и на Кольцевом проезде, 27 планируют подрезать деревья и снести аварийные. На Смирнова, 15 владельцам частного бизнеса предписали следить за чистотой мусорных контейнеров. Собственника гаража по Кольцевому проезду, 27 обязали убрать мусор, сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 19 апреля управляющей компании поручили разрыхлить снег по улице Карташова в Кировском районе. У дома номер 16 устроили склад стройматериалов, который необходимо ликвидировать. “Томск РТС” по Карташова, 13 начал проводить раскопки и не восстановил территории после завершения работ. Предприятию направили письмо о благоустройстве территории. Такое же предписание дадут “Томскводоканалу” по поводу провала на перекрёстке Карташова и Белинского.

Напомним, тротуары на улице Беринга в Томске после ремонта станут удобными для инвалидов.