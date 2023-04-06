Тротуары на улице Беринга в Томске после ремонта станут удобными для инвалидов

После ремонта тротуары на улице Беринга обещают сделать удобными для граждан с инвалидностью. А пока тут идет замена участков теплотрассы. Фото: Анна Ковалева

В 2023 году на улице Беринга в Томске отремонтируют тротуары, поделились в городской мэрии. Дорожки для пешеходов по обе стороны улицы приведут порядок, общая площадь работ составляет более семи тысяч квадратных метров. Старое покрытие снимут и уложат новую плитку.

«Для комфортного движения инвалидов сделают специальные занижения на стыках тротуаров и проезжей части, а также уложат тактильные элементы плитки. Кроме того, после ремонта каждый светофор на улице Беринга будет дублировать разрешающие сигналы звуком для удобства слабовидящих людей», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в 2023 году на улице Беринга отремонтируют дорожное полотно по всей ширине. Напомним, что ранее на этой улице Томска ограничили движение транспорта. Это связано с тем, что здесь районе начали менять участк тиеплотрассы. Данные работы предваряют ремонт дорожного полотна.