Томич оформил четыре кредита и перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

Мужчину убедили самостоятельно взять в долг у банка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К полицейским Колпашевского района Томска с заявлением о хищении денежных средств обратился 55-летний местный житель, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчине позвонил незнакомец и представился сотрудников Федерального казначейства. Он рассказал об утечке персональных данных, с помощью которых неизвестные пытаются оформить на него кредит. Аферист убедил потерпевшего самостоятельно взять у банка в долг. Обеспокоенный мужчина последовал указаниям злоумышленника и оформил четыре кредита в разных учреждениях на общую сумму свыше 600 тысяч рублей. Капитал он перевёл на указанные реквизиты.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, житель Томской области незаконно поймал 23 стерляди из Красной книги России.