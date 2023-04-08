Житель Томской области незаконно поймал 23 стерляди из Красной книги России

Рыбак хранил дома незаконный улов. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники уголовного розыска Александровского района изъяли в доме 57-летнего жителя села Лукашин Яр особо ценные водные биологические ресурсы, сообщили в пресс-службе УМВД Томской области.

По предварительным данным, осенью 2022 года ранее не судимый фигурант на реке обь выловил 23 стерляди, занесённой в Красную книгу России. Рыбу он хранил по месту жительства.

Материальный ущерб государству составил более 100 тысяч рублей. Полицейские изъяли запрещённые орудия лова и улов. Дознаватели возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в местах нереста.

Напомним, в Томске росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже и краже.