В Томской области наградили лучших аграриев

Лучшие аграрии региона получили награды Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области лучшие аграрии получили награды. Произошло это на агрономическом собрании, которое проходило в Томске 6 и 7 апреля.

«Кубки передовиков производства получили заместитель директора по растениеводству СПК «Белосток» Артем Яврумян из Кривошеинского района, глава КФХ Александр Варфоломеев из Шегарского района и главный агроном КФХ «Летяжье» из Кожевниковского района Павел Кулманаков», - подытожили в администрации Томской области.

Также на агрономическом собрании наградили победителей ежегодного областного конкурса в агропромышленном комплексе. Конкурс проводился в таких номинациях, как «Лучший водитель грузового автомобиля», «Лучший комбайнер», «Лучший тракторист-машинист», «Лучший коллектив сельскохозяйственного товаропроизводителя», «Лучший агроном» и т.д. Победителями стали работники аграрного сектора из Томского, Первомайского, Кожевниковского, Молчановского, Кривошеинского и Шегарского районов.

Напомним, что в Томской области не смогли продать прошлогодний урожай зерновых.