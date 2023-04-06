В Томской области 6 и 7 апреля пройдет VII агрономическое собрание

Селекционеры обсудят вопросы обеспечения семенами производителей. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

6 и 7 апреля в Томской области пройдёт крупнейший агропромышленный форум. В нём примут участие более 300 и не менее 30 экспертов из Москвы, Томского, Новосибирского, Омского, Кемеровского, Костромского регионов, Алтайского и Красноярского краев, Республики Башкортостан.

Первое мероприятие “Развитие фермерства на селе” стартует в 11:00 в бизнес-пространстве “Точка кипения” на Ленина, 26. Спикеры обсудят развитие, гранты и субсидии для малых форм хозяйствования, поддержку фермеров-предпринимателей и агротуризм.

Директор Межрегионального центра по защите и продвижению продукции пчеловодства Республики Башкортостан "Алтын Солок" Марат Хасанов расскажет о новых уровнях развития пчеловодства. Костромской фермер Егор Доставалов поделится опытом разработки туристического бренда по разведению гусей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На сессии “Совершенствование технологий и практические решения” в библиотеке имени Пушкина представители аграрных образований, селекционеры поднимут вопросы обеспечения семенами, взаимодействия производства с наукой, создание центров для разведения растений, подбор сортов кормовых и зерновых культур, инновационные технологии и навигационные системы в сельском хозяйстве.

Для слушателей выступят эксперты Германского семенного альянса, Сибирского федерального и Алтайского научных центров агробиотехнологий, Ассоциации производителей и переработчиков рапса, Омского аграрного научного центра.

7 апреля в администрации региона состоится форум “Организация производственных автоматизированных процессов в АПК”. В фойе организуют выставку модернизированного оборудования - дронов, метеостанций и другой современной техники.

Напомним, в Ботсаду ТГУ появилось новое оборудование для селекции орхидей.