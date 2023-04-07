За начало 2023 года в Томске отловили более 100 бездомных собак

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В Томске за 2 месяца 2023 года было отловлено более 100 бездомных собак. Однако на приют животных в областном бюджете пока нет денег, сообщил представитель мэрии Томска редакции "КП-Томск".

"По предварительной информации, предоставленной подрядчиком, за период с января по февраль 2023 года произведён отлов 115 животных. За март данные не поданы", - сообщили в администрации.

В мэрии также подтвердили, что в департаменте дорожной деятельности есть зафиксированные заявки на отлов. Все они переданы подрядчику.

Напомним, что полномочия по строительству приюта для бездомных животных лежат на региональной власти. Сейчас Томская область передала их муниципалитету. Соответственно, городской департамент капитального строительства администрации Томска направлял бюджетную заявку в Департамент архитектуры и строительства Томской области для финансирования в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», в которую была включена потребность на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство объекта «Строительство приюта для животных без владельцев».

Как отметили в самой мэрии, в администрацию Томской области направлялись обращения с просьбой оказать содействие в решении вопроса о выделении средств из областного бюджета. Однако, в областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов бюджетные ассигнования по объекту «Строительство приюта для животных без владельцев» не предусмотрены.

"В бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов, утвержденном решением Думы Города Томска от 22.12.2022, бюджетные ассигнования на указанный объект местного бюджета также не предусмотрены", - добавили в мэрии.

В связи с этим в текущем году потребность в средствах по указанному объекту будет включена в бюджетную заявку на финансирование из областного бюджета в 2024 - 2026 годах в рамках государственной программы «Жилье и городская среда».

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