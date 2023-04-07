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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:22

Жители Томска опасаются стаи собак возле школы №11

Томич снял на видео, как собака, есть другую - мертвую собаку
Ксения Высотина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томке горожане продолжают бить тревогу насчет бездомных собак. Например, сейчас томичей волнует стая беспризорных животных возле школы №11.

"Большая проблема с собаками возле школы 11. Их очень много... Не возможно детям ходить в школу. А сегодня утром, сын пошел в школу и увидел, как возле школы , одна собака ест мертвую другую собаку", - пишет очевидец.

Жители Томска опасаются за жизнь и здоровье своих детей, которых водят в школу.

Напомним, что "КП-Томск" уже отправляла запрос в администрацию Томска насчет ситуации с бродячими собаками в городе. Пока что мэрия не отреагировала на вопросы.