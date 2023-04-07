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НовостиОбщество7 апреля 2023 9:24

В Томске начали обустраивать спортивную площадку на улице Крымской

На площадку потратят 5,7 миллионов рублей
Александра Тайбатрова
Подрядчик начал вырезать кустарник на месте будущей спортивной площадки

Подрядчик начал вырезать кустарник на месте будущей спортивной площадки

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на пересечении улицы Крымской и Донского переулка начали обустраивать спортивную площадку, рассказали в мэрии. Подрядчик, «Томское транспортное управление», установил паспорт объекта и начал вырезать поросль. Вскоре демонтируют старые металлические конструкции.

«После завершения всех работ здесь появится современная огороженная спортивная площадка с резиновым покрытием. На площадке будут баскетбольные щиты и снаряды для занятий воркаутом. Также на объекте сделают новые пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, проведут озеленение», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

На спортивную площадку потратят 5,7 миллионов рублей. Всего в 2023 году в Томске благоустроят 16 объектов. А на благоустройство объектов Томской области в целом направят 400 миллионов рублей.