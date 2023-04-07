В Томске начали обустраивать спортивную площадку на улице Крымской

Подрядчик начал вырезать кустарник на месте будущей спортивной площадки Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на пересечении улицы Крымской и Донского переулка начали обустраивать спортивную площадку, рассказали в мэрии. Подрядчик, «Томское транспортное управление», установил паспорт объекта и начал вырезать поросль. Вскоре демонтируют старые металлические конструкции.

«После завершения всех работ здесь появится современная огороженная спортивная площадка с резиновым покрытием. На площадке будут баскетбольные щиты и снаряды для занятий воркаутом. Также на объекте сделают новые пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, проведут озеленение», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

На спортивную площадку потратят 5,7 миллионов рублей. Всего в 2023 году в Томске благоустроят 16 объектов. А на благоустройство объектов Томской области в целом направят 400 миллионов рублей.