Почти 400 млн рублей направят на благоустройство Томской области

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В Томской области в 2023 году планируется благоустроить 50 общественных пространств. На это будет выделено более 400 млн рублей, сообщает администрация области.

Уточняется, что благоустройства планируются во всех 20 муниципальных образованиях, за эти территории проголосовало более 140 тыс. жителей региона в ходе рейтингового голосования в 2022 году.

"По проекту будет направлено 387,3 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. В Томске строители благоустроят 16 общественных территорий: например, преобразятся скверы по ул. Рабочей и Жуковского, продолжится благоустройство Буфф-сада и сквера «Чернобыль»", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Северске планируют благоустроить «Аллею строителей» по пр. Коммунистическому, сквер в районе мемориала «Курган славы» и другие территории. В Кривошеинском районе появится площадь «Базарная» с парком, а в Парабельском районе завершат обустройство сквера у Дома культуры.