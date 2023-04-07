Северский перинатальный центр с 10 апреля возобновит прием пациенток

В клинике на свет появились свыше 20 тысяч младенцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 10 апреля возобновит работу Северский перинатальный центр. Для работы с новыми пациентками провели ремонт, полностью заменили окна, двери, вентиляционные системы и провели комплексную дезинфекцию помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России.

В учреждении установили новый УЗИ-аппарат экспертного класса за 12 млн рублей, в ближайшее время полностью закупят необходимое оборудование, на него потратят порядка 20 млн рублей.

Перинатальный центр открыли в марте 2007 года. Это первая клиника подобного профиля в Томской области. Здесь приняли более 19 600 родов, на свет появились свыше 20 тысяч младенцев.

В ноябре 2020-го учреждение переоборудовали под коронавирусный госпиталь. Теперь его снова перепрофилировали на назначению.

Напомним, в Томской области за сутки зарегистрировали 71 случай заражения коронавирусной инфекцией.