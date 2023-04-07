В Томской области за сутки зарегистрировали 71 случай заражения коронавирусной инфекцией

По стране выявили 8 915 заражённых за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Томской области зафиксировали 71 факт заражения COVID-19, госпитализировали семь пациентов. Выздоровели 153 человека. Умер один инфицированный, сообщили 7 апреля на сайте “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 324 случая заболевания. 164 484 томича пошли на поправку. Скончались 994 местных жителя.

По стране выявили 8 915 заражённых за сутки, госпитализировали 1 167 пациентов. Выздоровели 10 685 россиян. 38 человек умерли.

Ранее томичам рассказали, как избежать конфликтов с душевнобольными гражданами во время весеннего обострения.