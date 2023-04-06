Как избежать конфликтов с душевнобольными гражданами во время весеннего обострения, рассказали томичам

Граждане с диагностированными психическими расстройствами чаще всего не проявляют враждебности к прохожим. Фото: Евгения ГУСЕВА

С приходом весны у людей могут усиливаться психологические расстройства, проявляться эмоциональная нестабильность, апатия или напротив, внезапная продуктивность и повышенная активность. По словам психотерапевта Натальи Зайцевой, не стоит идти на конфликт при повышенной возбудимости собеседника. Если вы столкнулись с агрессивным незнакомцем на улице, не поворачивайтесь к нему спиной, не повышайте голос и не жестикулируйте. Лучше поскорее прервать диалог и уйти.

Граждане с диагностированными психическими расстройствами чаще всего не проявляют враждебности к прохожим. Опасность представляют пациенты с галлюцинациями или бредовыми идеями. За ними в период обострения наблюдают специалисты из клиник или родственники.

Если близкий человек неожиданно с приходом тепла начинает слышать голоса и видеть то, чего не замечают другие, у него изменился тембр, важно насторожиться.

Как объяснила врач-психиатр, заведующая психиатрическим отделением клиники "Альянс КРК" Рузана Болиева “МК в Томске”, зимой родные менее охотно занимаются членами семьи с болезнями, например, с шизофренией. К весне их определяют в больницы под присмотр врачей.

При случайной встрече на улице с агрессивными душевнобольными, которые пытаются напасть, стоит вежливо предупредить их, что рядом находится физически сильный человек - супруг, полицейский. Для убедительности можно показать в толпу и направиться в сторону прохожего мужчины.

Ранее томичку приговорили к исправительным работам за оскорбление двух полицейских.