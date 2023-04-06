Томич зарезал и расчленил друга из-за споров о приготовлении картофеля

Обвиняемый. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

В прокуратуре Шегарского района Томской области утвердили обвинительное заключение в отношении 65-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в феврале 2023 года 58-летний селянин пришёл к давнему другу. Они организовали застолье и вместе распивали спиртное. Неожиданно гость остался недоволен одним из блюд. Ему не понравилось, как товарищ порезал картофель перед приготовлением. Между собеседниками возникла ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры схватил нож и трижды ударил острым лезвием гостя в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте.

Фигурант решил скрыть следы преступления. Он отрезал от тела убитого голову и руки и попытался сжечь их и закопать. Задуманное ему не удалось осуществить. Тело погибшего обнаружили в доме.

Уголовное дело направили в Шегарский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Напомним, в Томской области в Асино зверски убили 48-летнего мужчину.