Около 80 км дорог опорной сети Томской области обновят в 2023 году

В конце 2022-го доля опорных дорог в благоустроенном состоянии составляла 70%. Фото: Иван Макеев

В 2023 году по национальному проекту “Безопасные качественные дороги” в Томской области отремонтируют почти 80 км покрытия на четырёх трассах, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В нормативное состояние приведут участки Томск – Каргала Колпашево (44 58,3 км и 64,47 77,44 км) в Томском и Шегарском районах, Мельниково Кожевниково Изовка (2,28 18,74 км, 2 этап и 91 127,11 км, 1 этап) в Шегарском и Кожевниковском районах, Могильный Мыс Парабель Каргасок (65,78 81,94 км) в Парабельском и Томск Аэропорт (2,847 5 км) в Томском районе.

В конце 2022-го доля опорных дорог в благоустроенном состоянии составляла 70%. В 2023-м показатель увеличился до 78,3%. Вся протяжённость сети составляет 929,8 км. Из них 12 участков регионального значения - 895 км. 34,8 км относятся к федеральной трассе Р-255 Сибирь.

Напомним, тротуары на улице Беринга в Томске после ремонта станут удобными для инвалидов.