Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Пятый, юбилейный сезон кадрового конкурса «Лидеры России», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей», стартовал 4 апреля.

За первые сутки с начала регистрации участников организаторы конкурса получили 17,5 тысячи заявок.

«На данную минуту у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким», — сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Принять участие в конкурсе «Лидеры России» могут граждане РФ и иностранные граждане до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2017 года; за четыре сезона подано более 840 тысяч заявок. Цель конкурса — выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих способностей.