Спортсмен из Томска завоевал две медали всероссийских соревнований по ушу

Томич завоевал две медали на всероссийских соревнованиях по ушу Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Ушуист из Томска Ярослав Бузаев завоевал две серебряных медали на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из 33 регионов России.

«Ярослав Бузаев стал двукратным серебряным призером среди юниоров в дисциплинах «тайцзицюань» и «тайцзицзянь» (меч)», - уточнили в администрации Томской области.

Также Томскую область представляли спортсменки Арина Байбородова, Ангелина Камнева, Екатерина Савченко и Ксения Цой. Девушки показали хорошие результаты и летом будут участвовать во Всероссийской гимназиаде учащихся в Орловской области.

К турниру спортсмены из Томска готовились под руководством Виталия Лузина и Анны Шаломеевой.

Напомним, что в Томске стартовала подготовка к региональному чемпионату «Абилимпикс».