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НовостиОбщество3 апреля 2023 16:09

Спортсмен из Томска завоевал две медали всероссийских соревнований по ушу

Ярослав Бузаев стал двухкратным серебряным призером среди юниоров
Александра Тайбатрова
Томич завоевал две медали на всероссийских соревнованиях по ушу

Томич завоевал две медали на всероссийских соревнованиях по ушу

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Ушуист из Томска Ярослав Бузаев завоевал две серебряных медали на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из 33 регионов России.

«Ярослав Бузаев стал двукратным серебряным призером среди юниоров в дисциплинах «тайцзицюань» и «тайцзицзянь» (меч)», - уточнили в администрации Томской области.

Также Томскую область представляли спортсменки Арина Байбородова, Ангелина Камнева, Екатерина Савченко и Ксения Цой. Девушки показали хорошие результаты и летом будут участвовать во Всероссийской гимназиаде учащихся в Орловской области.

К турниру спортсмены из Томска готовились под руководством Виталия Лузина и Анны Шаломеевой.

Напомним, что в Томске стартовала подготовка к региональному чемпионату «Абилимпикс».