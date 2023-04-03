Спортсмен из Томска завоевал две медали всероссийских соревнований по ушу

Томич завоевал две медали на всероссийских соревнованиях по ушу
Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Ушуист из Томска Ярослав Бузаев завоевал две серебряных медали на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из 33 регионов России.
«Ярослав Бузаев стал двукратным серебряным призером среди юниоров в дисциплинах «тайцзицюань» и «тайцзицзянь» (меч)», - уточнили в администрации Томской области.
Также Томскую область представляли спортсменки Арина Байбородова, Ангелина Камнева, Екатерина Савченко и Ксения Цой. Девушки показали хорошие результаты и летом будут участвовать во Всероссийской гимназиаде учащихся в Орловской области.
К турниру спортсмены из Томска готовились под руководством Виталия Лузина и Анны Шаломеевой.
Напомним, что в Томске стартовала подготовка к региональному чемпионату «Абилимпикс».