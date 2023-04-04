На улице Беринга в Томске изменили схему дорожного движения

На улице Беринга проезжая часть стала уже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Беринга в Томске в районе дома №7 с 4 апреля и до 24 часов 16 апреля изменили схему организации дорожного движения. Дорогу в этом месте сузили: движение в обе стороны идет только по одной части дороги. Ограничения связаны с тем, что АО «Томск РТС» на этом участке ведет замену трубопровода.

«Движение транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке», - рассказали пресс-службе мэрии.

Напомним, что в Томске начали менять теплосети под дорогами. Работы ведутся на участках, которые будут отремонтированы в 2023 году по нацпроекту.