В Томской области не смогли продать прошлогодний урожай зерновых

У аграриев Томской области осталось 400 тысяч тонн прошлогоднего зерна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области аграрии не смогли продать весь собранный в 2022 году урожай, передает «АиФ-Томск» слова заместителя губернатора Андрея Кнорра. Чиновник отметил, что похожая ситуация сложилась и в других регионах страны.

«У нас около 400 тысяч тонн непроданного зерна. Эти запасы перешли на этот год. Их будут продавать и использовать в животноводстве. Если в Томской области будет хороший урожай зерновых, возможно строительство новых зернохранилищ», - рассказал Андрей Кнорр.

Несмотря на то, что не все зерно удалось продать, сокращать посевные площади в 2023 году не планируют. Изначально даже предполагалось, что технических культур посеют больше. Но в результате площадь посевных в Томской области в нынешнем году останется на уровне 2022 года.

Напомним, что 6 и 7 апреля в Томской области проходит крупнейший агропромышленный форум.