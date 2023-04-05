С улиц Томска вывезли почти 30 кубометров мусора и 28 тонн уличного смета за сутки

Спецтехника продолжает уборку на улицах города. Фото: скриншот из видео в официальной группе мэрии во ВКонтакте

В Томске продолжается уборка накопившихся за зиму мусора и пыли, информирует городская мэрия. Такое поручение дал на аппаратном совещании в понедельник и.о. мэра Михаил Ратнер. 4 апреля подрядчик убрал мусор и пыль более чем с шести километров обочин на улицах Красноармейской, Нахимова, Пушкина и проспекте Ленина.

«Также специалисты мыли барьерные ограждения на Богашевском тракте и пр. Ленина. Мойку проезжей части с помощью спецмашин рабочие вели на участках улиц Пушкина, Нахимова, Елизаровых, Красноармейской, проспектов Фрунзе, Кирова, Комсомольского и других. Трактора и мини-спецтехника расчищали тротуары на 33 участках улиц», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Если потребуется противогололедная обработка, на дежурстве находятся три пескоразбрасывателя. 5 апреля спецтехника убиралась на улицах Яковлева, Пушкина, Красноармейской и на тротуарах по улицам Лазо, Куна, Черных и Лазарева.

За 4 апреля с улиц города вывезли почти 28 тонн уличного смета и 30 кубометров мусора.