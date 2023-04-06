Обработка от клещей в Томске начнется во второй половине апреля

Обработку от клещей в Томске проведут во второй половине апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске начнут обработку от клещей примерно в двадцатых числах апреля, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на начальника городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Николая Глебовича.

«Обработаны будут 40 территорий общей площадью 800 гектаров. На эти работы выделят два миллиона 735 тысяч рублей», - рассказал чиновник и уточнил, что повышенное внимание уделят местам, где томичи обычно проводят майские праздники.

Обработка от клещей пройдет в томских скверах, на Белом озере. В план работ включен и поселок Лоскутово.

Напомним, что первый случай присасывания клеща в 2023 году в Томске зафиксировали 16 марта, почти на месяце раньше, чем в 2022 году.