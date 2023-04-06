В Томске выделят 88 млн рублей на ремонт трамвайных путей по проспекту Кирова

В течение пяти лет подрядная организация обязана следить за состоянием путей. Фото: Анна Ковалёва

Томское Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) ищет подрядчика для ремонта трамвайных путей по проспекту Кирова. Специалистам необходимо восстановить три километра железной дороги от улицы Советской до площади Кирова.

На портале госзакупок опубликовали начальную сумму контракта. Она составляет 88,8 млн рублей.

Работы необходимо начать в июле и завершить в августе. В течение пяти лет подрядная организация обязана следить за рельсами и чинить повреждённые участки.

В 2022 году томские власти пообещали отремонтировать 12 участков трамвайных путей к 2030-му. Весной 2023-го местные жители обратили внимание на изношенность рельсов после прошлогоднего восстановления. Их размыло водой во время весеннего паводка. Граждане предложили сначала решить проблему с железной дорогой, а затем приобретать новый общественный транспорт.