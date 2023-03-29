Томичи обеспокоены безопасностью поездок в трамваях по затопленным водой рельсам

Фото: телеграм-канал "Город не бесит".

Томичи обратили внимание на трамвайные рельсы, практически полностью утопающие в талой воде. В телеграм-канале “Город не бесит” горожане задались вопросом, насколько быстро разрушится полотно и сами вагоны, буквально плывущие по волнам. Местные жители подчеркнули, что пешеходам приходится ходить по небезопасному маршруту.

Фото: телеграм-канал "Город не бесит".

Городу предложили сначала решить проблему с рельсами, а затем приобретать новый общественный транспорт. Иначе трамваи быстро придут в негодность после поездок на по разбитым путям.

В комментариях отметили проблемы на участке по улице Кошевого. Летом 2022 года там ремонтировали рельсы. Спустя несколько месяцев уже заметно проседание стыков в местах починки. Напротив дома по улице Лебедева, 78 вода бежит через пути с одной стороны дороги на другую и оказывается на переулке Жуковского. Глубокие лужи заметили и возле Лебедева, 97/1.

Фото: телеграм-канал "Город не бесит".

“На участке от Олега Кошевого до Чкалова перепад по высоте около девяти метров. Могли бы предусмотреть отвод воды чтобы не вымывало балласт”, - написали в комментариях.

Горожане недоумевают, безопасно ли электротранспорту передвигаться через лужи и находиться пешеходам в непосредственной близости.

Ранее губернатор Томской области остался недоволен качеством уборки снега.