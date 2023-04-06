Томичку приговорили к исправительным работам за оскорбление двух полицейских

Женщина должна восемь месяцев трудиться на исправительных работах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой судья судебного участка Кедровского судебного района Томской области признал виновной 34-летнюю местную жительницу в оскорблении представителя власти, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве установили, что в период осуждения по другому делу фигурантку контролировала сотрудница уголовно-исполнительной инспекции. В мае 2022 года женщина встретила правоохранительницу в продуктовом магазине. Испытывая неприязнь, в присутствии других покупателей подсудимая оскорбила представительницу власти в грубой нецензурной форме.

На следующий день пьяная фигурантка устроила скандал в торговой точке. Прибывший на место полицейский попытался успокоить злоумышленницу. В ответ женщина оскорбила его.

Виновную приговорили к восьми месяцам исправительных работ. С её заработка удержат 10% в государственный доход. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, томич отправится под суд за похищение с банковского счета отца 70 тысяч рублей.