Томские инновационные компании за 2022 год привлекли в регион более 600 млн рублей инвестиций

Более 160 млн рублей фирмы вложили самостоятельно. Фото: Даниил ОПАРИН

В 2022 году томские инновационные компании подтвердили статус лидеров по стране в области научно-технологического развития. Объём привлечённых инвестиций составил более 600 млн рублей от региональных и федеральных источников, сообщили в пресс-службе администрации области.

Томская область сотрудничает с фондами “Сколково”, содействия инновациям (ФСИ), развития интернет-инициатив, создавая условия для поддержки региональных разработчиков. По итогам предыдущих 12 месяцев компании подали более 200 заявок на участие в программах и получили 450 млн рублей грантов. Средства выделили на внедрение модернизированных технологий. Более 160 млн рублей фирмы вложили самостоятельно в качестве софинансирования.

В рамках сотрудничества со “Сколково” девять томских предприятий стали его участниками и получили доступ к налоговым льготам, возмещению инвестиций, грантам, выходу на международные рынки, менторской поддержке и содействию в коммерциализации. Общая сумма микрогрантов, равняется 12,5 млн рублей.

Напомним, в Томской области 6 и 7 апреля пройдет VII агрономическое собрание.