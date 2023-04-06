Медики-волонтеры от "Единой России" работают в Донбассе

Постоянная поддержка СВО оказывается томичами при поддержке «ЕР». Фото: предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, c первых дней спецоперации региональные отделения партии объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. За это время партия отправила более 20 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. По имеющейся информации, ее можно получить в 25 гумцентрах новых регионов.

Уточняется: распределять и доставлять гумпомощь на местах помогают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тыс. молодых активистов. Новый десант из почти 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

Фуры с гуманитарной помощью из Томской области прибыли на территорию Белгородчины. Фото: предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия»

Отмечается, что в новых регионах по линии гуманитарной миссии партии работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе на передовой. Также заработал проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжелораненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации.

Добавляется: особое внимание партия уделяется поддержке фронта - закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. Уже доставлено на передовую более 1,5 тыс. радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобилей и тяжелой строительной техники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помимо этого, по линии партии оказывается поддержка семьям участников СВО. Ею уже смогли воспользоваться более 25 тыс. семей.

Томская область вносит вклад в дело поддержки Донбасса. С февраля прошлого года из региона в зону проведения спецоперации отправлены сотни тонн гуманитарной помощи, чтобы оказать всестороннюю поддержку нашим солдатам, отметил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Самокиш.

В грузовых фургонах – продукты, одежда, спецтехника и оборудование для наших бойцов. Фото: предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия»

«Из Томской области на постоянной основе в зону проведения СВО направляется гуманитарная помощь, а также специализированная техника и оборудование. Буквально неделю назад мы направили для наших бойцов современные квадрокоптеры с различным функционалом. Ранее была организована доставка средств радиоэлектронной борьбы «Гарпия», или, по-простому, «дронобоек». Они необходимы, чтобы защитить бойцов от неприятельских коптеров. Спасибо всем неравнодушным жителям Томской области, которые вяжут носки, плетут сети, пишут письма, так как помимо технической оснащенности, нашим солдатам, безусловно, необходима моральная поддержка и крепкий тыл», – сказал Самокиш.