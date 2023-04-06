Более 600 семей ждут расселения из аварийных домов в Томске

В Томске зарегистрировано 789 аварийных домов. Фото: Анна Ковалёва

В настоящее время в Томске зарегистрировано 789 аварийных домов. За 2023 года власти планируют расселить 650 семей. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В прошлом году в областном центре снесли 20 аварийных расселенных домов по улице Московский тракт, Полины Осипенко, Энергетиков, Учебная, Алтайская, Сибирская, Ангарская, Бердская, Большая Подгорная и др. Сколько домов было снесено в этом году в мэрии не уточнили.

В городской администрации напомнили, что расселение аварийных домов происходит в порядке очереди в рамках региональной и муниципальной программ.

При расселении семье предоставляют квартиру, либо дают помещение в свободном жилищном фонде района. Также расселение ведется путем оценки и выкупа жилья у собственника.

Перед тем расселение эксперты проводят обмерные работы и составляют дефектную и сметную ведомости для последующих работ по сносу.

Напомним, проблема расселения аварийных домов в Томске стоит достаточно остро. Ранее мы рассказывали о четырех семьях, которые живут в аварийном доме и не могут дождаться расселения. Так, по факту проверки жилищных прав следователи возбудили дело о халатности при расселении аварийного дома на Лермонтова, 17.