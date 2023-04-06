Томский рецидивист отправится в колонию на два года за кражу телефона из квартиры соседа

Фигуранта отправили отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Томска признал виновным ранее судимого 40-летнего местного жителя в краже с проникновением в жилище, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в августе 2022 года мужчина спускался по лестнице и заметил открытую дверь в соседней квартире. Он вошёл внутрь и похитил мобильный телефон, лежащий на стиральной машине. Гаджет томич сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды. Сумма ущерба владельцу превысила 5 тысяч рублей.

С учётом рецидива преступления, суд приговорил фигуранта к двум года и месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, двое жителей Томской области до смерти забили односельчанина в его доме.