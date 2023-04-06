В Зональной Станции Томского района выполнили капитальный ремонт врачебной амбулатории на 90%

Рабочим необходимо сделать двухскатную кровлю с покрытием из профилированного оцинкованного листа. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в посёлке Зональная Станция Томского района завершили на 90%. Работой занимается подрядная организация “Универсал” по национальному проекту “Здравоохранение”.

Здание 600 квадратных метров построили в 1980 году. На первом этаже работает зубной техник, хирург, три кабинета физиотерапии, перевязочная, комната отдыха, помещение для хранения лекарств, лаборатория, венткамеры, вестибюль, электрощитовая, колясочная.

На втором этаже - кабинет главного врача, врача общей практики, медсестры, терапевта, окулиста, два гинеколога, УЗИ, процедурная, дневной стационар, прививочная, три санузла, архив, кухня, кладовая, раздевалка, два коридора, комната отдыха, моечная, холл.

Рабочим необходимо сделать двухскатную кровлю с покрытием из профилированного оцинкованного листа, подшить карниз, оборудовать водосток, вентиляционные шахты и другое.

Напомним, в селе Богашево Томской области продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории.