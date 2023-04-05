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НовостиОбщество5 апреля 2023 15:19

В Томской области ремонтируют врачебную амбулаторию

Завершить ремонт в амбулатории Лоскутовской районной поликлиники в селе Богашево должны во втором квартале 2023 года
Александра Тайбатрова
Ремонт в амбулатории должны завершить во втором квартале 2023 года

Ремонт в амбулатории должны завершить во втором квартале 2023 года

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В селе Богашево Томской области продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории. Она располагается в двухэтажном здании площадью 250 квадратных метров 1965 года постройки.

«Строители завершили демонтажные работы, укладку керамической плитки, обновили систему водоснабжения, установили окна, начали ремонт лестницы и устройство тамбура. На 80 % выполнено устройство отопления», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

На первом этаже врачебной амбулатории в Богашево находятся кабинеты педиатра и стоматолога, прививочный кабинет, регистратура, холл, гардероб и санузлы. На втором этаже располагаются кабинеты терапевта, медсестер, процедурный и физиокабинеты, раздевалка и подсобные помещения. Завершить ремонт в амбулатории планируют во втором квартале 2023 года.

Напомним, что новый ФАП открылся в селе Сарафановка Молчановского района Томской области.