В Томской области ремонтируют врачебную амбулаторию

Ремонт в амбулатории должны завершить во втором квартале 2023 года Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В селе Богашево Томской области продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории. Она располагается в двухэтажном здании площадью 250 квадратных метров 1965 года постройки.

«Строители завершили демонтажные работы, укладку керамической плитки, обновили систему водоснабжения, установили окна, начали ремонт лестницы и устройство тамбура. На 80 % выполнено устройство отопления», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

На первом этаже врачебной амбулатории в Богашево находятся кабинеты педиатра и стоматолога, прививочный кабинет, регистратура, холл, гардероб и санузлы. На втором этаже располагаются кабинеты терапевта, медсестер, процедурный и физиокабинеты, раздевалка и подсобные помещения. Завершить ремонт в амбулатории планируют во втором квартале 2023 года.

Напомним, что новый ФАП открылся в селе Сарафановка Молчановского района Томской области.