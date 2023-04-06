Двое жителей Томской области до смерти забили односельчанина в его доме

Уголовное дело направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Молчановского района Томской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и хищение оружия.

По версии следствия, в январе 2023 года 18-ти и 25-летний молодые люди пьяные направлялись домой. По пути они зашли к незнакомому 55-летнему односельчанину погреться. Позже все вместе они начали распивать спиртное.

Во время застолья гость продемонстрировал хозяину зажигалку в форме пистолета. Мужчина рассказал о наличии оружия дома. Фигуранты попросили показать, но им отказали. Обозлённые гости набросились на приютившего их односельчанина. Они нанесли потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове и телу и потребовали отдать оружие. Мужчина отказывался. Спустя некоторое время они прекратили избиение и ушли.

Хозяин дома скончался на месте происшествия от телесных повреждений. Уголовное дело направили в Молчановский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Напомним, томич перевел мошенникам более 1,3 млн рублей.