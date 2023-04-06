Томич перевел мошенникам более 1,3 млн рублей

Потерпевший выполнил условия злоумышленников. Фото: Олег Укладов

К полицейским Кировского района Томска обратился 50-летний местный житель и заявил о хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительной информации, мужчине позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. По его словам, в банк явился человек и якобы попытался оформить на потерпевшего кредит по нотариальной доверенности. Аферист рассказал томичу, что сейчас с ним свяжется менеджер.

Спустя несколько минут к беседе подключился второй мошенник и сообщил о необходимости оформить кредит в одном из банков и перевести денежные средства на предоставленные счета. Потерпевший выполнил условия злоумышленников. В результате он лишился более 1,3 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, томич с пасынком организовали притон и вовлекали девушек в занятия проституцией.