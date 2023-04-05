Томич с пасынком организовали притон и вовлекали девушек в занятия проституцией

Сутенёр нанял девять девушек и арендовал четыре помещения. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Томские дознаватели завершили расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей в возрасте от 20 до 57 лет. Их обвиняют в организации занятиями проституцией на территории города, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По версии полиции, лидером стал 47-летний местный житель. К незаконной деятельности он привлёк 20-летнего сына сожительницы, 57-летнюю сотрудницу гостиницы и знакомую. Сутенёр нанял девять девушек и арендовал четыре помещения. Для работы он разработал правила, нормы и ввёл штрафы для “жриц любви”.

Фигурант вёл “чёрную” бухгалтерию, закупал средства контрацепции и отвозил девушек на заказы. Клиентов поставляла сотрудница гостиницы и вторая подельница - они предлагали гостям дополнительные интимные услуги и связывались с организатором.

Криминальный стартап начал работать в 2016 году. В ноябре 2022-го бизнес с древнейшей профессией пресекли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Томской области. Обвиняемых задержали силовики и росгвардейцы.

Во время обысков в местах оказания интимных услуг и дома у фигурантов изъяли блокноты с записями, подтверждающие нарушение закона, компьютерную технику, мобильные телефоны, 150 тысяч рублей и средства контрацепции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту организации занятия проституцией. Его вместе с обвинительным заключением направили в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Напомним, томич устроил драку в баре и напал на полицейского.